पैसेंजर ट्रेन में ’40 लाख’ की चोरी, बच्चों को बातों में उलझाया, फिर सोना-चांदी लेकर फरार हो गए चोर

ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्य ट्रेन में मक्सी-शाजापुर के आसपास बैठे। आम यात्री की तरह वे दोनों बच्चों के पास ऊपर की रैक पर बैठ गए, वहीं पर जेवर वाला बैग भी रखा था। दोनों युवकों ने बच्चों से बातों-बातों में उगलवा लिया कि कहां जा रहा हैं और क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि शादी में राजगढ़ जा रहे। यानी उनका टॉरगेट यही रहता है कि शादी में जा रहे होंगे तो जेवर होंगे ही। इस आधार पर उन्होंने जेवर की जानकारी निकाली और बैग पर हाथ साफ कर दिया। उन्होंने इतनी सफाई से बैग की कटिंग की कि महिला को अगले दिन यानी सोमवार तक भी बिना बैग खोले पता ही नहीं चल पाया कि कुछ चोरी हो गया।