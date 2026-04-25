MP में बड़ा रेल हादसा: ट्रेन के इंजन में लगी भीषण आग, दूर तक उठीं लपटें, 11 घंटे ठप रहा ट्रैक

इस हादसे के बाद झांसी- बांद्रा साप्ताहिक एक्सप्रेस रुठियाई स्टेशन पर रात 10.30 से 3.30 बजे तक करीब 5 घंटे खड़ी रही। वहीं इंदौर- अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन कुंभराज स्टेशन पर रात 12.15 से सुबह 5 बजे तक करीब 4.45 घंटे खड़ी रही। वहीं रतलाम- भिंड इंटरसिटी एक्सप्रेस चांचौड़ा- बीनागंज स्टेशन पर रात 1.35 से सुबह 5.55 बजे यानी 4.20 घंटे तक खड़ी रही। वहीं भिंड रतलाम एक्सप्रेस महूगढ़ा स्टेशन पर रात 12.15 से सुबह 5.50 बजे यानी 5.35 घंटे तक खड़ी रही। वहीं देहरादून से उज्जैन की ओर ऊना- हिमाचल एक्सप्रेस भी करीब दो घंटे तक गुना स्टेशन पर खड़ी रही। बाद में इन ट्रेनों को डीजल इंजन की मदद से रुठियाई से कुंभराज तक और कुंभराज से रुठियाई तक खींचकर लाकर निकाला गया।