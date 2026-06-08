ट्रैक पर फंसा पिकअप, एक्सप्रेस ट्रेन ने उड़ा दिए परखच्चे, ब्यावरा में घंटो खड़ी रही ट्रेनें

दरअसल नारायणगढ ख़ेड़ा पड़ाना निवासी महेश पुत्र मांगीलाल यादव 40 साल अपने पिकअप वाहन नंबर एमपी 42 जेड सी 9994 से जलालपुरा गांव में अपने रिश्तेदार के यहां प्लास्टिक लेने गया था। वह वहां से देर रात करीब साढ़े 12 बजे वाहन में प्लास्टिक ड्रम लादकर वापस लौटा था, तभी जलालपुरा अंडरपास का अंधामोड़ रात के अंधेरे में उसे ठीक से नजर नहीं आया और वह अपने तेज रफ्तार वाहन को लेकर सामने चला जा रहा था, तभी ट्रैक के पास पड़े मिट्टी के ढेर पर चढ़ता हुआ वाहन वह सीधे बीच ट्रैक पर जा फंसा। चालक ने वाहन को ट्रैक से निकालने की कोशिश की लेकिन जब वह इसमें सफल नहीं हो सका तो रात को ही अपने रिश्तेदार को सूचना देकर उनके आने के इंतजार में ट्रैक से दूर जाकर एक तरफ बैठ गया। रिश्तेदार वाहन निकलवाने में मदद करने पहुंच पाता उसके पहले ही गुना से उज्जैन की ओर जा रही थी ट्रेन नंबर 21126 भिंड- रतलाम एक्सप्रेस वहां से गुजरी जो सीधे पिकअप वाहन से टकरा गई।