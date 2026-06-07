NEET के बाद अब MP में परीक्षा कैंसिल, वनरक्षक भर्ती परीक्षा रद्द, छात्रों ने किया विरोध

MP Forest Guard Recruitment Exam 2026: देशभर में नीट-यूजी 2026 परीक्षा (NEET-UG Exam 2026) के पेपर लीक और रद्द होने का मामला अभी ठंडा अभी नहीं हुआ था कि अब मध्य प्रदेश में परीक्षा रद्द कर दी गई। रविवार को मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) द्वारा वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक, जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में देने के लिए लाखों युवा अलग-अलग जिलों से पहुंचे थे लेकिन भोपाल के निजी कॉलेज स्थित एग्जाम सेंटर में वनरक्षक, क्षेत्ररक्षक और जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की दूसरी पाली (दोपहर 02.30 से शाम 04.30 बजे तक) तकनीकी खराबी के कारण अचानक रद्द कर दी गई। दूर दराज से आए नाराज छात्रों ने कॉलेज के बाहर जमकर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही निशातपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाइश दी।