जिन 29 खूंखार कैदियों को गिरिबाला सिंह ने भेजा जेल, अब उन्ही के बीच काट रही रातें

बताया जा रहा है कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के लिए एक ऐसा सुरक्षा प्लान तैयार किया है जो सिर्फ खूंखार, कुख्यात अपराधी या आतंकियों के लिए बनाया जाता हैं। आरोपियों पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए भोपाल सेंट्रल जेल प्रसाशन ने बैरकों के बाहर अतिरिक्त नाईट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। इसकी निगरानी जेल हेडक्वाटर से की जा रहा है। इसके अलावा दोनों आरोपियों के बैरकों की बाहर कुल 12 जेल प्रहरी तैनात किए गए है। गिरिबाला सिंह को वार्ड के बाहर 7 महिला प्रहरी और समर्थ के बैरक के बाहर 5 प्रहरी तैनात किए गए है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों को जेल के अंदर ऐसे रखा जा रहा है जैसे वे जेल के अंदर किसी जेल में हों। ऐसे में उन्हें बाकी कैदियों की तरह जेल परिसर में खुलकर घूमने की आजादी नहीं मिल पाएगी।