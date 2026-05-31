ट्विशा शर्मा केस मे CBI के हाथ लगा बड़ा सबूत, 34 मिनट के वीडियो ने खोले राज

Twisha Sharma case:भोपाल के ट्विशा शर्मा केस की गुत्थी सुलझाने के लिए जांच एजंसियों के हाथ तगड़ा सबूत हाथ लगा है। यह सबूत उन्हें एक आरक्षक से प्राप्त हुआ है जो कि एक 34 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो में सीबीआई को यह समझने में मदद कर रहा है कि 12 मई की रात गिरिबाला सिंह के घर पर ट्विशा शर्मा की मौत के बाद क्या स्थिति थी। सीबीआई ने आरक्षक के डेडिकेशन की सराहना की और राज्य सरकार से पत्र लिखकर उन्हें पुरस्कार देने का अनुरोध भी किया। यह वीडियो साक्ष्य ऐसे समय पर सीबीआई के हाथ लगा जब खबर आ रही कि गिरिबाला के घर में घटना के दिन का सीन रिक्रिएशन रविवार रात या सोमवार सुबह 6 बजे के करीब आरोपी कराया जा सकता है।