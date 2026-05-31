ट्विशा केस : कोर्ट में लगाए गए 3 नए आवेदन, कॉल रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट पर दोनों पक्ष आमने-सामने

आपको बता दें कि, इसी माह 12 मई को ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ट्विशा के परिजन ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मामला उस समय पैचीदा हो गया, जब घटना के तुरंत बाद ट्विशा का पति समर्थ सिंह फरार हो गया। वहीं सास गिरिबाला सिंह (रिटायर्ड जज) ने भोपाल जिला कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी। कुछ दिन बाद समर्थ को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने गिरिबाला की अग्रिम जमानत भी रद्द कर दी। फिलहाल, सीबीआई ने समर्थ के साथ गिरिबाला को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है।