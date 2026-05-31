टि्वशा शर्मा केस में बड़ा ट्विस्ट, सामने आया ‘तीसरे व्यक्ति’ का नाम

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मामले की जांच में सीन क्रिएशन की तैयारी भी तेज हो गई है। सीबीआई ने ट्विशा के दो पुतले तैयार कराए हैं। घटना के बाद ट्विशा की लंबाई और वजन को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए एक पुतला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज लंबाई और वजन के आधार पर बना है और दूसरा परिजनों द्वारा बताए गए शारीरिक मापदंडों के अनुसार तैयार किया गया है। सीबीआई जल्द ही पति समर्थ सिंह और सास पूर्व जज गिरि बाला सिंह की मौजूदगी में घटनास्थल पर सीन क्रिएशन कर पूरे घटनाक्रम को दोबारा समझने और तथ्यों की पुष्टि करने का प्रयास करेगी।