ट्विशा केस: ‘शरीर पर चोटें कैसे आई…?’ CBI के सवाल पर चुप रही गिरिबाला

इस पूरे मामले में एक बड़ा बड़ा एंगल भी सामने आया है। जांचकर्ताओं के अनुसार, ट्विशा के नाम पर 20 लाख के शेयर्स थे। ट्विशा के मायके पक्ष का आरोप है कि पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह इन शेयरों को अपने नाम पर जबरन ट्रांसफर करवाना चाहते थे। सीबीआई अब इस बात की गहनता से पड़ताल कर रही है कि क्या इन वित्तीय संपत्तियों को लेकर हुआ विवाद ही ट्विशा की मौत की मुख्य वजह बना। इससे जुड़े भी कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं।