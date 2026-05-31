एमपी की राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी में घमासान, सामने आए 15 दावेदार

MP Rajya Sabha seat - देशभर में इन दिनों राज्यसभा चुनावों पर नजर है। एमपी में राज्यसभा के लिए चुनावी शंखनाद सोमवार से होने जा रहा है। चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के अनुरूप नामांकन दाखिले का सिलसिला 1 जून से शुरु होकर 8 जून तक चलेगा। इधर, राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस में जहां टिकट को लेकर खींचतान मची है तो वहीं भाजपा में भी कई दावेदार सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश के ही करीब 15 नेता राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी जता रहे हैं। बीजेपी अन्य प्रदेशों के अपने किसी वरिष्ठ नेता को भी एमपी से राज्यसभा में भेज सकती है।