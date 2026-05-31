एमपी में सरकार के लिए परेशानी बने आधा दर्जन मंत्री, मंत्रिमंडल विस्तार में बदलेंगे चेहरे

MP BJP- अवकाश गर्ग, भोपाल. प्रदेश की भाजपा सरकार इन दिनों विपक्ष के हमलों से कम और अपने ही मंत्रियों के विवादित बयानों, कार्यशैली और आपसी टकरावों से ज्यादा असहज नजर आ रही है। हाल के विवादों ने तो अब संगठन में भी मंत्रियों के विवादों को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। ढाई साल के कार्यकाल में कई मंत्री ऐसे रहे, जिनके बयान राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा और विवाद का कारण बने। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी का मामला तो देशभर में गूंजा। ताजा विवाद लोक स्वास्थ्य मंत्री संपतिया उइके और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान के बीच सामने आया। इन विवादों ने सत्ता-संगठन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। मंत्रियों को यह काफी भारी पड़ सकता है। प्रदेश मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार में कुछ की छंटनी हो सकती है।