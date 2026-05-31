ट्विशा केस: कई फीट ऊपर फंदे तक कैसे पहुंची ट्विशा, सीबीआई ने पलंग-पेटी का खोला राज

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा डेथ केस में सीबीआई अब सीन री क्रिएशन की तैयारियों में लगी है। मौत के मामलों की जांच में इसका अहम रोल होता है। इसके लिए सीबीआई ने ट्विशा के पुतले तैयार कराए हैं। वह कई फीट ऊपर बने फंदे तक कैसे पहुंची, यह सवाल भी जांच अधिकारियों को मथ रहा है। सीबीआई की पूछताछ में सामने आया कि ट्विशा ने फंदे तक पहुंचने के लिए पलंग-पेटी का सहारा लिया था। इसमें भी एक पेंच आ गया है। बताया जा रहा है कि इस पलंग-पेटी को अभी तक जब्त ही नहीं किया गया है। इसे भोपाल पुलिस की लापरवाही का एक और उदाहरण बताया जा रहा है।