भोपाल में अचानक बदला मौसम, प्री-मानसून एक्टिविटी शुरू, 65 किमी रफ्तार से चली आंधी

Bhopal Weather : पिछले एक पखवाड़े से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वासी भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, लेकिन शनिवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से बादल छाए रहे, हवा का रुख भी बदला हुआ रहा। दोपहर में धूप भी खिली, लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली। पश्चिमी विक्षोभ और हवा के बदले रुख के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। अभी दो तीन दिन मौसम का मिजाज इसी तरह रहने की संभावना है।