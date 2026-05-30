ट्विशा शर्मा केस: फंदे की गाठ खोलेंगी गिरिबाला, समर्थ उतारेगा शव, CBI कराएगी सीन रिक्रिएशन

Twisha Sharma Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार का दिन चर्चित ट्विशा शर्मा मामले (Twisha Case) को लेकर अहम दिन साबित हो सकता है। सभी की नजरें मामले में आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह के बंगले पर टिकी रहेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि शनिवार की रात सीबीआई गिरिबाला सिंह (Giribala Singh) और समर्थ सिंह (Samarth Singh) को घर लेकर आ सकती है, जहां 12 मई की रात हुई पूरी घटना का सीन रिक्रिएशन कराया जाएगा। इस दौरान गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को वही घटनाक्रम दोहराने होंगे जिनका जिक्र उन्होंने अपने बयानों में किया था। जांच एजेंसी सीबीआई उस रत की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेगी। खबर यह भी सामने आई है कि सीन रिक्रिएशन गिरिबाला बंगले से लेकर भोपाल एम्स तक कराया जा सकता है। इस प्रक्रिया से सीबीआई को कई अहम सबूत और सवालों के जवाब मिल सकते है।