30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह और समर्थ से ट्विशा की संपत्ति बरामद, सीबीआई ने किया खुलासा

Twisha Sharma Case - सीबीआई ने कोर्ट में अहम खुलासा किया, अदालत को अवगत कराया गया कि ट्विशा का स्त्रीधन बरामद कर लिया

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

May 30, 2026

Twisha's assets recovered from Giribala Singh and Samarth

Twisha's assets recovered from Giribala Singh and Samarth

Twisha Sharma Case - ट्विशा केस में सीबीआई, शनिवार को गिरिबाला और समर्थ सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। दोनों आरोपी सीबीआई की ही रिमांड पर हैं। कोर्ट ने शुक्रवार को गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को पांच दिन की रिमांड पर भेज दिया था। सीबीआई ने हालांकि 7 दिन की रिमांड की मांगी थी जिसपर बचाव पक्ष के वकीलों ने कोई आपत्ति नहीं ली। इसके बाद भी कोर्ट ने दोनों आरोपियों की 5 दिन की ही रिमांड मंजूर की। सीबीआई ने इस दौरान कोर्ट में अहम खुलासा किया। अदालत को अवगत कराया गया कि ट्विशा का स्त्रीधन बरामद कर लिया गया है।

ऑर्डर पढ़कर गिरिबाला बोलीं- ये क्या..

सास गिरिबाला सिंह को दोपहर 2 बजे हस्ताक्षर के लिए कोर्ट ऑर्डर की कॉपी दी गई। उन्हें इसे पढ़कर दस्तखत करने को कहा गया। कोर्ट ऑर्डर की कॉपी में सीबीआइ ने जांच में सहयोग न करने की बात कही थी। इसे पढ़ते ही गिरिबाला सिंह व समर्थ सिंह ने इशारोंं में आपत्ति की। बाद में वकील ने दोनों को समझाया तब जाकर गिरिबाला सिंह ने कोर्ट ऑर्डर की कॉपी पर हस्ताक्षर किए।

इससे पहले सीबीआई ने दोपहर 12.30 बजे समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह को भोपाल कोर्ट में पेश किया। यहां
जांच अधिकारियों ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह की रिमांड की जरूरत जताई। कोर्ट को बताया गया कि मामले की जांच चल रही है। हालांकि कई अहम साक्ष्यों को बरामद करना है। कई बयानों का सत्यापन भी शेष है।

जांच अधिकारियों ने बताया कि ट्विशा का स्त्रीधन बरामद कर लिया

सीबीआई ने कोर्ट को ट्विशा की संपत्ति के संबंध में भी अहम जानकारी दी। जांच अधिकारियों ने बताया कि ट्विशा का स्त्रीधन बरामद कर लिया गया है। सास गिरिबाला सिंह, पति समर्थ सिंह और ट्विशा के मां-पिता व भाई आदि से इसकी जानकारी ली गई थी। आरोपियों, गवाहों व अन्य सभी स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ट्विशा की संपत्ति ससुरालवालों से ले ली गई।

कानूनी रूप से क्या होता है स्त्रीधन

कानूनी रूप से स्त्रीधन (Stridhan) पर किसी महिला का जीवनभर पूर्ण और स्वतंत्र अधिकार होता है। यह संपत्ति, उपहार और नकदी के रूप में हो सकता है। खास बात यह है कि यह दहेज से बिल्कुल अलग होता है।

स्त्रीधन में क्या-क्या आता है?

उपहार और गहने: शादी के समय या किसी भी अन्य अवसर पर मायके या ससुराल पक्ष से मिले उपहार

संपत्ति: नकद, बैंक बचत (FDR), ज़मीन या मकान जो महिला के नाम पर हों

स्त्रीधन से जुड़े मुख्य कानूनी अधिकार

पूर्ण मालिकाना हक: भारतीय न्यायपालिका (सुप्रीम कोर्ट) के अनुसार, स्त्रीधन महिला की निजी संपत्ति है। इस पर उसके पति या ससुराल वालों का कोई कानूनी हक नहीं होता है।

ये भी पढ़ें

ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह के स्टेटस और स्किल से डरे सीबीआई अधिकारी, 5 वजहों से घिरीं
भोपाल
Giribala Singh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Twisha Sharma Case

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 May 2026 11:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह और समर्थ से ट्विशा की संपत्ति बरामद, सीबीआई ने किया खुलासा

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 14 लाख किसानों के खातों में सरकार ने डाले 24 हजार करोड़ रुपए, सीएम का बड़ा ऐलान

24000 crore deposited into the accounts of farmers in MP
भोपाल

ट्विशा शर्मा केस: 80 किलो के पुतले को लगेगी फांसी, घटना का सीन होगा रिक्रिएट, CBI खोलेगी मौत का राज

Twisha Sharma case
राष्ट्रीय

ट्विशा केस- गिरिबाला सिंह ने स्वीकारा सच, कहा- बेटे से हो गई गलती

Twisha Sharma Case
भोपाल

ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह के स्टेटस और स्किल से डरे सीबीआई अधिकारी, 5 वजहों से घिरीं

Giribala Singh
भोपाल

ट्विशा केस: केवल 2 सवालों से सुलझ जाएगा मर्डर का मामला, उलझ गईं गिरिबाला सिंह

Giribala Singh Entangled in Twisha Sharma Dowry Death Case
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.