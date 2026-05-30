एमपी के 14 लाख किसानों के खातों में सरकार ने डाले 24 हजार करोड़ रुपए, सीएम का बड़ा ऐलान

Wheat- मध्यप्रदेश ने इस बार गेहूं उपार्जन में नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में सबसे लंबे समय तक गेहूं खरीद की व्यवस्था की गई है। उन्होंने गेहूं उपार्जन पर वीडियो संदेश जारी करते हुए यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश के किसानों से अब तक 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। किसानों को इसके लिए 24 हजार करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। उनके बैंक खातों में यह राशि डाली गई है।