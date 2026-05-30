ट्विशा केस: दहेज हत्या का राज खोलेंगे ये 3 सवाल, अब फंसी गिरिबाला सिंह

Twisha Sharma Case- भोपाल में मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत का मामला धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम को कई सवालों के जवाब मिल चुके हैं। हालांकि अभी कुछ प्रमुख बिंदु स्पष्ट नहीं हो सके हैं। सीबीआई की जांच अब इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित हो गई है। जांच एजेंसी के लिए ट्विशा शर्मा द्वारा गर्भपात कराना, दहेज से संबंधित मांगें और इसके बाद संदिग्ध हालातों में मौत की पड़ताल अब मुख्य बिंदू हैं। सीबीआई को सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह से मुख्यत: इन्हीं बिंदुओं पर पूछताछ करनी है। अधिकारियों के अनुसार जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से कुछ दिक्कतें आ रहीं हैं।