ट्विशा शर्मा केस: उत्तराखंड में फेवरेट जगह पर ट्विशा की अस्थियों का विसर्जन, भाई ने निभाई रस्म

Twisha Sharma Case: मध्य प्रदेश के चर्चित ट्विशा शर्मा मामले (Twisha Sharma Case) मे शुक्रवार का दिन दिलों को भर देने वाला रहा। शुक्रवार को एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा की अस्थियों का उसके परिवार ने विसर्जन किया। ट्विशा के मेजर हर्षित शर्मा (Harshit Sharma) ने पूरे विधि-विधान से 'अस्थि प्रवाह' की रस्मों को पूरा किया।पिता नवनिधि शर्मा, मां रेखा शर्मा और चचेरे भाई आशीष शर्मा सहित परिवार के अन्य सदस्य भी अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे। मृतिका के पिता ने बताया कि जिस जगह अस्थि विसर्जन किया गया वह जगह ट्विशा के दिल के बहुत करीब थी। वहीं, दूसरी तरफ मामले में आरोपी सासा और पूर्व जज गिरिबाला सिंह और पूर्व वकील समर्थ सिंह को सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। जिस कोर्ट की जज की कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाने वाली गिरिबाला सिंह आज उसी कोर्ट के कटघरे में एक आरोपी बनकर अपने फैसले का इंतजार करती नजर आई।