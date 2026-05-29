मंडियों में फिर बदले फसल के भाव, गेहूं-चना-सोयाबीन में बड़ा उतार-चढ़ाव

खरगोन मंडी की बात करें तो इस क्षेत्र में कपास की उपज काफी होती है। कपास के न्यूनतम भाव 8305 से 8895 के भाव में खरीदी गई। गेहूं 2081 से 2655 के भाव में खरीदा गया। चना 5757 से 7355 के भाव पर बिका। वहीं डालर चना 6105 से 8705 के भाव पर रहा। ज्वार 2126 से 2126 रही। मक्का 1800 से 2071 रुपए क्विंटल के भाव पर खरीदी गई। तुअर की बात करें तो यह 5858 से 6800 के भाव पर खरीदी गई। सोयाबीन 6501 से 7347 के भाव पर रही। मूंग 6696 से 7256 के भाव पर मंडी में खरीदी गई।