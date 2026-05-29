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माता वैष्णों देवी के दरबार पहुंचे CM मोहन यादव, खुद बताई दौरे की वजह

CM Mohan Yadav Vaishno Devi Visit: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अचानक कटरा स्थित माता माता वैष्णों देवी के दरबार पहुंचे। इस दौरे का उद्देशय उन्होंने खुद बताया।

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भोपाल

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Akash Dewani

May 29, 2026

CM Mohan Yadav Visit Mata Vaishno Devi Shrine took blessings MP News

CM Mohan Yadav arrived Mata Vaishno Devi Shrine (फोटो-Patrika.com)

CM Mohan Yadav Vaishno Devi Visit: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 29 मई को जम्मू-कश्मीर के कटरा पहुंचे। उन्होंने यहां माता वैष्णों के दर्शन के साथ-साथ भीड़ प्रबंधन सहित सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इन चीजों पर अध्ययन करने के लिए उनके साथ प्रतिनिधिमंडल भी है। इसी तरह के अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई अन्य प्रतिनिधिमंडल देश के अलग-अलग हिस्सों में भी भेजे हैं।

बताई दौरे की वजह

कटरा पहुंचने पर सीएम डॉ. यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम एक प्रतिनिधिमंडल के साथ यहां आए हैं, ताकि महाकाल मंदिर, महाकालेश्वर देवस्थान, ओंकारेश्वर देवस्थान तथा भोजशाला जैसे प्रमुख धार्मिक संस्थानों का अध्ययन किया जा सके। सीएम ने आगे बताया कि हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को मां वाग्देवी के मंदिर की मान्यता दी है। हमारा उद्देश्य यह समझना है कि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ प्रबंधन, जनसुविधाओं और धार्मिक सेवाओं के लिए एक उत्कृष्ट एवं प्रभावी मॉडल किस प्रकार विकसित किया जा सकता है।

जन सुविधाओं की लेंगे जानकारी

सीएम ने कहा कि इसी क्रम में हमने देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी टीमों को भेजा है, ताकि वहां की व्यवस्थाओं और प्रबंधन प्रणालियों का अवलोकन एवं अध्ययन किया जा सके। आज हम देवी मां के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उन्होने आगे बताया कि मुझे जानकारी दी गई है कि यहां मंदिर प्रबंधन के साथ-साथ एक विश्वविद्यालय, एक मेडिकल कॉलेज तथा अनेक सेवा-प्रधान संस्थाएं भी संचालित की जा रही हैं। श्रद्धालुओं के दर्शन यहां सुव्यवस्थित और सुनियोजित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे उन्हें सहज, सुगम और सुविधाजनक दर्शन का अनुभव प्राप्त हो सके।

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Published on:

29 May 2026 07:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / माता वैष्णों देवी के दरबार पहुंचे CM मोहन यादव, खुद बताई दौरे की वजह

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