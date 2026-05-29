माता वैष्णों देवी के दरबार पहुंचे CM मोहन यादव, खुद बताई दौरे की वजह

सीएम ने कहा कि इसी क्रम में हमने देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी टीमों को भेजा है, ताकि वहां की व्यवस्थाओं और प्रबंधन प्रणालियों का अवलोकन एवं अध्ययन किया जा सके। आज हम देवी मां के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उन्होने आगे बताया कि मुझे जानकारी दी गई है कि यहां मंदिर प्रबंधन के साथ-साथ एक विश्वविद्यालय, एक मेडिकल कॉलेज तथा अनेक सेवा-प्रधान संस्थाएं भी संचालित की जा रही हैं। श्रद्धालुओं के दर्शन यहां सुव्यवस्थित और सुनियोजित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे उन्हें सहज, सुगम और सुविधाजनक दर्शन का अनुभव प्राप्त हो सके।