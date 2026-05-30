ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह को उल्टी पड़ी चाल, अदालत में जाने से ट्विशा की मौत पर बढ़ गया शक

Twisha Sharma case - भोपाल की ​पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह इस समय सीबीआई की हिरासत में हैं। अपनी बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में वे आरोपों के घेरे में हैं। शुक्रवार को गिरिबाला सिंह को सीबीआई को 5 दिन की रिमांड पर दिया गया। दोपहर 12.30 बजे उन्हें भोपाल कोर्ट में पेश किया गया था। गिरिबाला सिंह जहां खुद जिला जज रहीं, उसी कोर्ट में वे करीब 90 मिनट तक कठघरे में खड़ी रहीं। रिमांड पर लेने के बाद भी सीबीआई गिरिबाला सिंह से लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने जांच अधिकारियों के समक्ष ​अग्रिम जमानत लेने के अपने फैसले को गलत बताया। गिरिबाला सिंह ने माना कि इससे वे ही संदेह के घेरे में आ गईं।