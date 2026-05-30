30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह को उल्टी पड़ी चाल, अदालत में जाने से ट्विशा की मौत पर बढ़ गया शक

Giribala Singh- सीबीआई की पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा, अग्रिम जमानत पर गिरिबाला सिंह ने उठाया गलत कदम, स्थितियों का सही अंदाज नहीं लगा सकी

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

May 30, 2026

Suspicion deepens against Giribala Singh in the Twisha Sharma case

Suspicion deepens against Giribala Singh in the Twisha Sharma case

Twisha Sharma case - भोपाल की ​पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह इस समय सीबीआई की हिरासत में हैं। अपनी बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में वे आरोपों के घेरे में हैं। शुक्रवार को गिरिबाला सिंह को सीबीआई को 5 दिन की रिमांड पर दिया गया। दोपहर 12.30 बजे उन्हें भोपाल कोर्ट में पेश किया गया था। गिरिबाला सिंह जहां खुद जिला जज रहीं, उसी कोर्ट में वे करीब 90 मिनट तक कठघरे में खड़ी रहीं। रिमांड पर लेने के बाद भी सीबीआई गिरिबाला सिंह से लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने जांच अधिकारियों के समक्ष ​अग्रिम जमानत लेने के अपने फैसले को गलत बताया। गिरिबाला सिंह ने माना कि इससे वे ही संदेह के घेरे में आ गईं।

सीबीआई अब ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की वारदात का रिक्रिएशन करने की तैयारी में लगी है। इसके लिए भोपाल पुलिस का सहयोग भी लिया जा रहा है। जांच अधिकारी घटनास्थल यानि पूर्व जज गिरिबाला सिंह के घर का अच्छे से जायजा ले चुके हैं। वारदात के संबंध में ​उनके व बेटे समर्थ सिंह के बयान भी लिए जा चुके हैं। अब इन बयानों का सत्यापन किया जाएगा।

ट्विशा के परिवार के वकील बोले-अब जांच नए सिरे से बढ़ेगी

सीबीआई के हाथ में केस आ जाने के बाद से ही ट्विशा का परिवार जांच से संतुष्ट बताया जा रहा है। उनके हाईकोर्ट अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया, हाईकोर्ट पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर चुका था। जांच के लिए उनकी हिरासत जरूरी मानी गई थी। इसलिए रिमांड का विरोध नहीं किया। इधर गिरिबाला सिंह को पांच दिन की रिमांड मिलने के बाद वकील अंकुर पांडे ने भी संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि इससे अब जांच नए सिरे से आगे बढ़ेगी।

उल्टी पड़ी चाल, अग्रिम जमानत से बढ़ गया शक

सीबीआई की पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने केस के संबंध में जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले लिए। उन्होंने खुद ये बात कुबूली। विशेष तौर पर अग्रिम जमानत लेने को उन्होंने अपनी गलती मानी। सीबीआई से उन्होंने कहा कि इससे वे ही शक के घेरे में आ गईं।

सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने गिरिबाला सिंह से अग्रिम जमानत लेने के निर्णय पर सवाल उठाया। सीबीआई ने साफ कहा ​कि वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी पर रहने के कारण जब आप खुद कानूनी जानकारी रखती हैं और स्वयं को निर्दोष भी मान रहीं थीं तब बहू के परिजनों द्वारा एफआईआर दर्ज कराने से पहले ही आपने अग्रिम जमानत का आवेदन क्यों दे दिया? इसपर गिरिबाला सिंह ने साफगाई दिखाई। उन्होंने इसे अपना गलत कदम बताया। बताते हैं कि जांच अधिकारियों से गिरिबाला सिंह ने यह भी कहा कि वे आनेवाली स्थितियों का सही अंदाज नहीं लगा सकी थीं। अग्रिम जमानत लेने से उन पर ही संदेह बढ़ गया।

ये भी पढ़ें

ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह के स्टेटस और स्किल से डरे सीबीआई अधिकारी, 5 वजहों से घिरीं
भोपाल
Giribala Singh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Twisha Sharma Case

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 May 2026 01:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह को उल्टी पड़ी चाल, अदालत में जाने से ट्विशा की मौत पर बढ़ गया शक

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 14 लाख किसानों के खातों में सरकार ने डाले 24 हजार करोड़ रुपए, सीएम का बड़ा ऐलान

24000 crore deposited into the accounts of farmers in MP
भोपाल

ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह और समर्थ से ट्विशा की संपत्ति बरामद, सीबीआई ने किया खुलासा

Twisha's assets recovered from Giribala Singh and Samarth
भोपाल

ट्विशा शर्मा केस: 80 किलो के पुतले को लगेगी फांसी, घटना का सीन होगा रिक्रिएट, CBI खोलेगी मौत का राज

Twisha Sharma case
राष्ट्रीय

ट्विशा केस- गिरिबाला सिंह ने स्वीकारा सच, कहा- बेटे से हो गई गलती

Twisha Sharma Case
भोपाल

ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह के स्टेटस और स्किल से डरे सीबीआई अधिकारी, 5 वजहों से घिरीं

Giribala Singh
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.