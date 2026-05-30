MP Mandi Rates Today: गेहूं, लहसुन, सरसों, सोयाबीन से लेकर खसखस तक के ताजा भाव जारी

bhopal mandi bhav today:राजधानी भोपाल के मंडी भाव की बात करें तो गेहूं के न्यूनतम भाव 2270 रुपए प्रति क्विंटल रहे, जबकि अधिकतम 2840 रुपए रहे। प्याज 500 रुपए क्विंटल से 1350 रुपए क्विंटल के भाव पर बिका। भोपाल जिले की बैरसिया मंडी में गेहूं का न्यूनतम भाव 1700 से 2780 रहा। जबकि यहां सोयाबीन 5800 से 7350 रुपए प्रति क्विंटल बिका। बंगाल चने की बात करें तो न्यूनतम भाव 3800 से 5800 रुपए प्रति क्विंटल रहा।