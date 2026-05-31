ट्विशा केस: समर्थ को फरार क्यों कराया! मां- बेटे से सच उगलवाने सीबीआई ने 50 सवालों की लिस्ट बनाई

Twisha Sharma Case: ट्विशा केस में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की जांच रफ़्तार पकड़ चुकी है। पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके आरोपी बेटे समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ की जा रही है। ट्विशा की संदिग्ध मौत के मामले का खुलासा करने के लिए सीबीआइ सीन री-क्रिएशन करेगी। इसके लिए लंबाई और वजन के आधार पर पुतले तैयार कराए जा रहे हैं। ट्विशा मौत मामले में भोपाल जिला कोर्ट में दोनों पक्षोें द्वारा अलग अलग आवेदन दाखिल किए गए हैं। इनमें से एक आवेदन में मुख्य आरोपी समर्थ सिंह और पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह के कॉल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और उन्हें सीबीआइ जांच का हिस्सा बनाने की मांग की गई है। इस बीच सीबीआई ने मां बेटे से सच उगलवाने के लिए सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की है। इनमें मुख्य रूप से सीसीटीवी, समर्थ की फरारी का कारण, ट्विशा के शरीर पर पाई चोटों का सच जानने के लिए सवाल शामिल हैं।