ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह ने बताई सुसाइड की वजह, सीबीआई से कहा- डिप्रेशन में थी बहू

Twisha Sharma Case: भोपाल में मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सास पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की गिरफ़्त में हैं। अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। ट्विशा के पति और केस में मुख्य आरोपी समर्थ सिंह से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सीबीआइ क्राइम सीन के रीक्रिएशन की तैयारी में भी जुटी हुई है। गिरिबाला सिंह की गिरफ़्तारी के 48 घंटे से ज्यादा होने के बाद भी वे उपभोक्ता फोरम की जज बनी हुई हैं। उपभोक्ता फोरम ने अब तक उन पर कार्रवाई नहीं की जिस पर सवाल उठ रहे हैं। मामले में प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री ने भी सफाई दी है। इस बीच अपनी बहू ट्विशा शर्मा द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने पर गिरिबाला सिंह का बयान सामने आया है। सीबीआई अधिकारियों के सामने उन्होंने कहा कि हो सकता है कि डिप्रेशन की वजह से ट्विशा ने यह कदम उठा लिया।