Census 2027 : मकानों की लिस्टिंग का पहला चरण पूरा, भोपाल में 15% प्रॉपर्टी खाली

जनगणना के निष्कर्षों से पता चलता है कि, राजधानी में संपत्तियों के उपयोग के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। कुल हाउसिंग स्टॉक का लगभग 14.7 प्रतिशत यानी 1,08,991 मकान गैर- आवासीय (कमर्शियल) श्रेणी में पाए गए हैं। इन संपत्तियों का उपयोग वर्तमान में दुकानों, कार्यालयों, गोदामों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के रूप में किया जा रहा है। जोन 4 और जोन 21 में इन कमर्शियल यूनिट्स का घनत्व सबसे अधिक दर्ज किया गया। आवासीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियां नगर नियोजकों के लिए एक जटिल चुनौती पेश कर रही हैं।