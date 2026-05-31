31 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Census 2027 : मकानों की लिस्टिंग का पहला चरण पूरा, भोपाल में 15% प्रॉपर्टी खाली

Census 2027 : नगर निगम क्षेत्र में जनगणना-2027 के तहत मकान सूचीकरण अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। शहर के सभी 21 प्रशासनिक जोनों में किए गए इस सर्वे में कुल 7,40,923 मकानों की पहचान हुई है, जबकि कई विभागों द्वारा ये आंकड़ा 5 लाख आंका जाता रहा है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

May 31, 2026

Census 2027

मकानों की लिस्टिंग का पहला चरण पूरा

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नगर निगम क्षेत्र में जनगणना-2027 के मकान सूचीकरण (हाउस लिस्टिंग) अभियान का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। शहर के सभी 21 प्रशासनिक जोनों में किए गए इस सर्वे में कुल 7,40,923 मकानों की पहचान की गई है, जबकि कई विभागों में अनुमान आंकड़ा पांच लाख आंका जाता रहा है।

आंकड़ों में दो लाख का अंतर भोपाल के तेजी से और अनियोजित शहरी विकास के साथ - साथ उन नई कॉलोनियों के सामने आने को दर्शाता है, जो पहले रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थीं। ये पूरा सर्वे शहर के 3285 हाउस-लिस्टिंग ब्लॉकों में पूरा किया गया।

14.7 प्रतिशत संपत्तियां व्यावसायिक उपयोग में

जनगणना के निष्कर्षों से पता चलता है कि, राजधानी में संपत्तियों के उपयोग के पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। कुल हाउसिंग स्टॉक का लगभग 14.7 प्रतिशत यानी 1,08,991 मकान गैर- आवासीय (कमर्शियल) श्रेणी में पाए गए हैं। इन संपत्तियों का उपयोग वर्तमान में दुकानों, कार्यालयों, गोदामों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के रूप में किया जा रहा है। जोन 4 और जोन 21 में इन कमर्शियल यूनिट्स का घनत्व सबसे अधिक दर्ज किया गया। आवासीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियां नगर नियोजकों के लिए एक जटिल चुनौती पेश कर रही हैं।

1.18 लाख मकान खाली

सर्वे में एक बड़ा विरोधाभास भी सामने आया है। एक तरफ जहां आवास की मांग बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर में भारी संख्या में मकान खाली पड़े हैं। कुल संपत्तियों में से 1,18,159 प्रॉपर्टीज खाली पाई गईं, जो कुल इन्वेंट्री का लगभग 15.9 प्रतिशत है। जोन 19 और जोन 13 में इन खाली पड़े मकानों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई।

एक मकान में कई परिवार

आवासीय घनत्व के मामले में सर्वे से पता चला है कि कुल मकानों में से 5,23,328 सक्रिय आवासीय संपत्तियां हैं, जिनमें 5,39,320 परिवार रह रहे हैं। यह अंतर साफ करता है कि शहर के कई हिस्सों में एक ही मकान में एक से अधिक परिवार रहने को मजबूर हैं। यह स्थिति उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों जैसे जोन 17 में देखी गई, जहां 45,449 आवासीय संपत्तियों में 47,063 परिवार रह रहे हैं।

दिल्ली के निरीक्षण दल ने की सराहना

मामले को लेकर जनगणना कार्य के प्रमुख अधिकारी हीरेंद्र कुशवाह के अनुसार, तय समय से हफ्ताभर पहले काम पूरा कर अमले ने तीन-चार बार री-वेरिफिकेशन किया है। दिल्ली के निरीक्षण दल ने भी इस व्यवस्थित कार्य की सराहना की है।

मीडिया ब्रीफिंग में सीधी कलेक्टर ने दी जानकारी

इधर, जनगणना 2027 को लेकर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान नोडल अधिकारी संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि, 'भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार जनगणना 2027 का आयोजन दो चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 मई से 30 मई 2026 तक निर्धारित था।'

ये भी पढ़ें

भोपाल में अचानक बदला मौसम, प्री-मानसून एक्टिविटी शुरू, 65 किमी रफ्तार से चली आंधी
भोपाल
Bhopal Weather Change

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 May 2026 09:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Census 2027 : मकानों की लिस्टिंग का पहला चरण पूरा, भोपाल में 15% प्रॉपर्टी खाली

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्विशा केस: समर्थ को फरार क्यों कराया! मां- बेटे से सच उगलवाने सीबीआई ने 50 सवालों की लिस्ट बनाई

CBI has prepared a list of 50 question to extract the truth in the Twisha case
भोपाल

ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह ने बताई सुसाइड की वजह, सीबीआई से कहा- डिप्रेशन में थी बहू

Giribala Singh Reveals the Reason Behind Twisha's Suicide
भोपाल

ट्विशा केस : कस्टडी में जापानी मर्डर मिस्ट्री पढ़ रहा समर्थ, उपन्यास का विलेन कोर्ट से छूट जाता है!

Twisha Case
भोपाल

भोपाल में अचानक बदला मौसम, प्री-मानसून एक्टिविटी शुरू, 65 किमी रफ्तार से चली आंधी

Bhopal Weather Change
भोपाल

ट्विशा शर्मा मामला: ‘तुम्हारे मां-बाप ने हमारे स्टैंडर्ड….’ ट्विशा को ताने मारते थे गिरिबाला और समर्थ

Twisha Sharma Case fir reveals giribala singh samarth taunts her over wedding expenses
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.