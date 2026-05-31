ट्विशा केस: सास गिरिबाला नें 3 बार किया था CCTV वाले को फोन, सीबीआई ने करें सवाल

विनोद ने अपने टेक्नीशियन रोहित विश्वकर्मा को मौके पर भेजा। उसने बताया कि साल 2023 में गिरिबाला के घर में आठ कैमरे लगाए थे। 13 मई को मैडम ने तीन बार फोन किया। इतना ही नहीं 12 मई को टि्वशा जिस पार्लर में गई थी गिरिबाला ने वहां के भी सीसीटीव फुटेज मांगे थे। ब्यूटी पार्लर के कर्मचारियों ने बताया था कि ट्विशा दोपहर 3 बजे आई थीं और शाम 6.15 बजे तक वहीं रहीं। इस दौरान उन्होंने हेड ऑयल मसाज, पेडीक्योर और स्किन ट्रीटमेंट कराया था।