भोपाल में विधायक T Raja Singh को मिली जान से मारने की धमकी, धर्मसभा पर रोक

T Raja Singh receives death threat: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैदराबाद के गोशमहल से विधायक टी. राजा सिंह (MLA T. Raja Singh) के प्रस्तावित धर्मसभा कार्यक्रम को लेकर विवाद खत्म नहीं होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर पहले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई जा चुकी है। अब रविवार को मामले से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है। सोशल मीडिया पर दो यूजर्स ने विधायक सिंह और प्रस्तावित धर्मसभा को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी जिसपर बवाल मच गया है। बताया जा रहा है कि यूजर्स ने कमेंट विधायक टी राजा सिंह को जान से मारने की धमकी दी और धर्मसभा को लेकर आपत्तिजनक बात लिखी। पुलिस ने दोनों यूजर्स पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।