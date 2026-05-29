29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

MP में छतरपुर में 10 ई-बाइकों में एकदम से हुआ विस्फोट, मची चीख-पुकार

E-Bikes Blast: छतरपुर का बिजी एरिया माने जाने वाले मार्केट में एक साथ दस इलेक्ट्रिक बाइक अचानक ब्लास्ट हो गई। गाड़ियों में आग लगते ही मार्केट में अफरा-तफरी मच गई।

2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Akash Dewani

May 29, 2026

e-bikes blast standing in market causing widespread panic mp news

e-bikes blast standing in market in chhatarpur (Patrika.com)

E-Bikes Blast: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से सनसनीखेज घटना की खबर सामने आई है। शहर का बिजी एरिया माने जाने वाले मार्केट में एक साथ दस इलेक्ट्रिक बाइक अचानक ब्लास्ट हो गई। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि दूरी तक उसकी आवाज सुनाई। गाड़ियों में आग लगते ही मार्केट में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आग लगने का चौकानें वाला कारण सामने आया। घटना में किसी जनहानि की खबर नहीं है।

एक साथ ब्लास्ट हुई 10 ई-बाइकों की बैटरियां

छतरपुर शहर के व्यस्त बस स्टैंड स्थित अपोलो क्रॉस मार्केट में शुक्रवार को डोमिनोज़ पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी वाली ई-बाइकों की बैटरियों में अचानक ब्लास्ट हो गया। इस घटना में करीब 10 डिलीवरी गाडिय़ां पूरी तरह जलकर राख हो गईं। घटना के समय बाजार में भगदड़ मच गई और पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल छा गया।स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और कंट्रोल रूम को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम और आसपास के लोगों के सामूहिक प्रयास से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है।

शुरआती जांच में सामने आया घटना का कारण

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ई-बाइक खड़ी करने वाली जगह के पास बिजली की डीपी (डिस्ट्रीब्यूशन पैनल) लगी हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या पास में पड़े कचरे में लगी आग से बैटरियों में ब्लास्ट हुआ। बैटरियों के फटने से आग तेजी से फैली। घटना ने बाजारों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को उजागर कर दिया है। इतने बड़े और व्यस्त मार्केट में आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण नहीं होने से आग पर काबू पाने में काफी देरी हुई।

स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश

स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय पर उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होते तो नुकसान सीमित रह सकता था। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। डोमिनोज़ कंपनी की ई-बाइक्स की बैटरी क्वालिटी और रख-रखाव को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। छतरपुर पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यदि किसी की लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि, प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी ऐसी महीने में लगभग दो से तीन घटनाएं सामने आती रहती है।

ये भी पढ़ें

MP के राजगढ़ में ढ़ाई घंटे में 15 किमी तक 4 शराब दुकानें लूटी, लाखों का माल गायब
राजगढ़
Four liquor shops looted near highway in 2 hours mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 May 2026 10:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / MP में छतरपुर में 10 ई-बाइकों में एकदम से हुआ विस्फोट, मची चीख-पुकार

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रबी उपार्जन 2026-27 का समापन: जिले के 80 केंद्रों पर 1.61 लाख मीट्रिक टन गेंहू की खरीदी; अब तक सिर्फ आधा भुगतान

wheat procurment
छतरपुर

केन-बेतवा प्रोजेक्ट के लिए छोड़ा पुरखों का आंगन: पाठापुर के 10 परिवारों ने खाली किए अपने घर, किशनगढ़ के नए आशियाने में गूंजी गृह प्रवेश की शहनाई

demolation
छतरपुर

MCX Trader Death: छतरपुर में MCX कारोबारी की संदिग्ध मौत, कमरे में ऑन मिला लैपटॉप और AC

CHHATARPUR
छतरपुर

माफिया के आगे नतमस्तक हुआ सिस्टम: कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने के लिए तोड़ दी सरकारी दीवार

Boundary wall broken
छतरपुर

माफिया के शार्टकट पर एआई का प्रहार: छतरपुर में बगैर नंबर के दौड़ रहे रेत के डंपरों पर कसा ई-चेक पोस्ट का शिकंजा, बिना रॉयल्टी वाले 13 हाइवा ट्रेस, घर पहुंचाया चालान

e gate
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.