MP में छतरपुर में 10 ई-बाइकों में एकदम से हुआ विस्फोट, मची चीख-पुकार

स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय पर उचित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होते तो नुकसान सीमित रह सकता था। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। डोमिनोज़ कंपनी की ई-बाइक्स की बैटरी क्वालिटी और रख-रखाव को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। छतरपुर पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। यदि किसी की लापरवाही पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि, प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी ऐसी महीने में लगभग दो से तीन घटनाएं सामने आती रहती है।