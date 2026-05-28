छतरपुर में कारोबारी की संदिग्ध मौत, कमरे में ऑन मिला लैपटॉप और AC

असमय और रहस्यमयी मौत ने राजेश अग्रवाल के परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। राजेश ही अपने घर के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे, जिन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। घर में उनके अलावा उनकी 90 वर्षीय बूढ़ी मां, पत्नी और बेटा हैं। पत्नी और बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और उन्हें घटना की गंभीरता का अंदाजा तक नहीं है। ओरछा रोड थाना प्रभारी के मुताबिक, प्रथम दृष्टया मामला बेहद संवेदनशील और संदिग्ध है। पुलिस ने मौके से मिले साक्ष्यों, कंप्यूटर के लॉग्स और मृतक के मोबाइल फोन को जांच में लिया है ताकि मौत के ठीक पहले की गतिविधियों का पता लगाया जा सके। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारोबारी की मौत के कारणों का पता लगने की बात कह रही है।