विकास की आड़ में विनाश का खेल: निर्माण कार्यों के नाम पर मुरुम और मिट्टी का अंधाधुंध अवैध उत्खनन, लाखों के जुर्माने के बाद भी नहीं थमी माफियाओं की काली करतूतें

अब अवैध उत्खनन का एक और बेहद सनसनीखेज और खतरनाक मामला छतरपुर तहसील के ग्राम खैरों से सामने आया है। प्रधानमंत्री सडक कानपुर-सागर हाईवे पर खैरों से कुर्रा होते हुए यह मार्ग ईशानगर और टीकमगढ़ की ओर जाता है। इस मार्ग पर आरपीसी और बीएमसी कंपनियां मिट्टी व मुरुम खनन का काम कर रही हैं। इन कंपनियों ने नियमों को ताक पर रखकर सडक़ के ठीक किनारे, वह भी दुर्घटना बहुल अंधा मोड़ पर बडी-बडी और गहरी खदानें खोद दी हैं।सडक़ के बिल्कुल नजदीक किए गए इस अवैध और खतरनाक खनन के कारण इस मार्ग पर लगातार सडक़ दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में हुए एक भीषण हादसे में स्थानीय ग्रामीण लखन आदिवासी और रामदयाल कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, वहीं सडक़ किनारे चरने वाली दो गायों की खाई में गिरने से मौत हो गई है।हथियारों के दम पर गुंडागर्दी- स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी वे इस जानलेवा अवैध खनन का विरोध करते हैं, तो कंपनी के लोग गाडिय़ों में हथियारों से लैस होकर आते हैं। ग्रामीणों को डराया-धमकाया जाता है और पुलिस में फर्जी केस लगवाकर जेल भिजवाने की खुली धमकी दी जाती है, जिससे पूरा आम जनमानस भयभीत है।