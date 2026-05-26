गोद में बेटे ने दम तोड़ा, सदमे में मां की मौत, घर में बिस्तर पर है कैंसर पीड़ित पिता

Mother Son Death: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले से एक दिलदहला देने वाली खबर सामने आई है। घटना जिले के हरपालपुर की है जहां 6 साल के बीमार बेटे के गोद में आखिरी सांस लेने के बाद सदमे में मां की भी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मां-बेटे की एक साथ मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार में अब कैंसर पीड़ित पिता व तीन बच्चे बचे हैं और उनकी जिम्मेदारी उठाने वाली मां इस दुनिया को छोड़कर चली गई। परिजनों का कहना है कि भीषण गर्मी व लू की वजह से बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी।