पति-पत्नी ने कॉल कर परिचितों से कहा- ‘कल कार्यक्रम में जरूर आना’, फिर कार में खाया जहर

MP News: मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में एक दंपती ने कार में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले पति-पत्नी ने मोबाइल से अपने रिश्तेदारों को फोन भी किया और कहा कि कल हमारे कार्यक्रम में आना। पति-पत्नी के द्वारा इस तरह का फोन आने पर परिचित उन्हें ढूंढने निकले तो रेवास-देवड़ा रोड पर कार में दोनों अचेत हालत में मिले। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें लिखा है- 'हम अपने निजी कारणों और परेशानियों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं।'