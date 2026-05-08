HappyNews रतलाम- नीमच दोहरीकरण प्रोजेक्ट पूरा, अब नए ट्रैक पर भी दौड़ेगी तेजी से ट्रेन

चीफ सेफ्टी कमीश्नर यानी सीआरएस ई श्रीनिवासन ने शुक्रवार को ट्राॅली पर बैठकर मंदसौर-दलौदा के बीच 14 किमी लंबे नए ट्रैक का निरीक्षण किया। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल कर इंजन भी दौड़ाया। सुबह से दोपहर तक चले इस काम के बाद दोपहर 2.30 बजे सीआरएस ई श्रीनिवासन रतलाम की और रवाना हो गए। निरीक्षण के दौरान रतलाम मंडल का पूरा रेलवे महकमा हाई अलर्ट पर रहा। नीमच से रतलाम तक के 133 किमी के इस दोहरीकरण प्रोजेक्ट में मंदसौर-दलौदा के 14 किमी सेक्शन का ही काम बाकी था जो अब पूरा हो गया है। अन्य सभी जगह काम पूरा होने के साथ ट्रेनों का आवागमन तक शुरू हो गया है।