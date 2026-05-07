होटल में प्रेमिका संग रंगीन था डॉक्टर पति, अचानक पत्नी ने किया ‘धप्पा’, रातभर हुआ बवाल

मंदसौर में आधी रात को होटल में पति पत्नी ओर वो को लेकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल, शहर के प्रैक्टिसिंग डॉक्टर जुल्फीकार शामगढ़ से मंदसौर नाहटा चौराहा स्थित समता होटल के एक कमरे पर में रुका हुआ था। वह यहां अपनी प्रेमिका के साथ ठहरा हुआ था। तभी आधी रात को कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर पति ने जैसे ही दरवाजा खोला उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर के सामने उसकी पत्नी खड़ी हुई थी। यही नहीं, पत्नी अपने साथ परिजन भी साथ लाई थी। पत्नी जैसे पति को धक्का देकर कमरे में पहुंची उसके होश उड़ गए। कमरे के बिस्तर पर एक अन्य महिला बैठी हुई थी। यह देख पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसने सीधा पति की पिटाई करना शुरू कर दी। परिजनों में शामिल अन्य महिलाएं भी प्रेमिका के बाल पकड़कर उसे बेरहमी से पीटने लगे। परिजनों ने भी डॉक्टर को जमकर खरी-खोटी सुनाई।