MP में कार को एम्बुलेंस बनाकर चल रही थी तस्करी, टोल तोड़ कर भागे तस्कर

थानाप्रभारी प्रजापति ने बताया कि चोरी की कार है। इसको एंबुलेंस का रुप दिया गया। इसका चेेचिस नंबर और इंजन नंबर भी मिटा रखा था। इसमें से आठ नंबर प्लेट मिली है। जो फर्जी है। तस्करी के दौरान तस्कर अक्सर जिस क्षेत्र में रहते है। उस क्षेत्र की नंबर प्लेट लगा लेते है। उसके बाद जैसे ही राज्य बदलते है। उसकी नंबर प्लेट लगा लेते है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान डोडाचूरा किसका था। किसको देने जा रहा था। इसको लेकर पूछताछ की जाएगी।