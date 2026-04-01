मंदसौर में घूरने की बात पर चाकू से हमला, तीन माह पहले हुई शादी, हो गई हत्या

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी), मंदसौर, तेरसिंह बघेल ने इस संबंध में बताया कि विवाद घूरने की बात पर ही हुआ था। उन्होंने पुष्टि की कि आरोपी अमन और मृतक साहिल दूर के रिश्तेदार हैं और दोनों पक्ष मदारपुरा के ही निवासी हैं। एएसपी बघेल ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी अमन फरार है और उसकी तलाश में पुलिस दल सक्रिय है। इस घटना में साहिल की मौत हो चुकी है जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल अवस्था में है।