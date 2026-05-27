नवतपा में बरस रही आग, हर जतन भी हो रहा फेल



गर्मी से होने वाले दूष्प्रभाव से बचाव व रोकथाम के लिए जारी एडवाइजरी

वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन से तापमान में हो रही वृद्धि के कारण हमारे स्वास्थ्य पर मौसम का दुष्प्रभाव हो रहा है। इसी को लेकर सीएमएचओ डॉ जीएस चौहान ने बताया कि अधिक तापमान के कारण होने वाले स्वास्थ्य पर दूष्प्रभावों की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए समयानुसार उपाय करना होंगे ताकि मानव स्वास्थ्य को होने वाली हानि से बचा जा सकें।

हीट स्ट्रोक में गर्मी के कारण शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री फारेनहाइट के पास पहुंच जाता है और मन में उलझन की स्थिति रहती है। लू लगने पर अगर तुरंत उपचार जरूरी है। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और छोटे बच्चों को कपड़े से ढककर छाया वाले स्थान पर रखने के अलावा गर्मियों में पसीना अधिक आने के कारण शरीर की त्वचा पर भी असर होता है। पसीना शरीर पर आता रहता है और जमता रहता है जिसके कारण त्वचा पर कई बार खुजली होने लगती है और गर्मी से एलर्जी हो जाती है और लाल हो जाती है। कई बार ज्यादा खुजली के कारण शरीर बहुत लाल हो जाती है।