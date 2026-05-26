जल के बिना जीवन संभव नहीं, जीवन का अभिन्न अंग



प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ अभियान हुआ घोषित

सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है और जल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नदी का स्वभाव ही ऐसा होता है जिसमें परम आनंद की अनुभूति होती है तथा सभ्यताओं का विकास भी नदियों के किनारे ही हुआ है। गंगा दशहरा का यह दिन समाज को जल संरक्षण एवं स्वच्छता का संदेश देने वाला है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इसलिए वर्तमान समय में जल संरक्षण के लिए प्रयास आवश्यक हैं। शिवना नदी में सामूहिक श्रमदान के माध्यम से प्रारंभ हुआ सफाई अभियान प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ अभियान घोषित हुआ था तथा देशभर में जल संवर्धन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने का अवसर मिला।