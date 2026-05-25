25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंदसौर

बिजली कटौती के खिलाफ बढ़ा आक्रोश, दफ्तर का घेराव

लोड सेंटिग के नाम पर हो रही बिजली कटौती ने कांग्रेस को दिया मौका° बयानों से लेकर ज्ञापन व प्रदर्शनों का दौर शुरू, बिजली कंपनी दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन, बीपीएल चौराहा से निकलेगी रैली

2 min read
Google source verification

मंदसौर

image

Nilesh Trivedi

May 25, 2026

Mandsaur News

बिजली कटौती के खिलाफ बढ़ा आक्रोश (Photo Source- Input)

मंदसौर.
जिले में लोड सेंटिग के नाम पर जारी बिजली कटौती को लेकर अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी के दौर में कटौती बढ़ी तो कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिला और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। कटौती बढ़ी तो इसे लेकर राजनीति भी गरमा गई है। सोमवार को भी बीपीएल चौराहा से रैली निकालकर चंबल कॉलोनी में अधीक्षण यंत्री कार्यालय का कटौती के खिलाफ घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान कटौती से लेकर विजलेंस की कार्रवाई और वसूली के अलावा भारी भरकम राशि के आ रहे बिलों को लेकर आक्रोश जताया जाएगा। गर्मी के दिनों में अत्यधिक कटौती से बनी स्थिति के बाद बढ़ते जनआक्रोश के बाद अब प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है।
कटौती के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध
बिजली कटौती के खिलाफ पूरे जिले में प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष विकास दशोरा से लेकर कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया के लिए भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसके साथ ही सीतामऊ से लेकर गरोठ क्षेत्र में ज्ञापन देकर विरोध जताया है। बढ़ती कटौती से कांग्रेस को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिला। इसके कारण बयानों से लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला चल रहा है।
बीपीएल चौराहा से निकालेंगे रैली
बिजली कटौती को लेकर बढ़ती परेशानी के बीच सोमवार को चंबल कॉलोनी स्थित अधीक्षण यंत्री कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन का आह्वान सोशल मीडिया पर किया गया। इसमें सुबह 11 बजे बीपीएल चौराहा पर लोग एकत्रित होंगे। इसका आह्वान जिला पंचायत सदस्य दीपकसिंह गुर्जर ने किया है। यहां से रैली के रूप में अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंचेगे। यहां लगातार लोड सेटिंग के नाम पर हो रही कटौती से लेकर बिजली बिलों की राशि सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा।
कृषि फीडर के समय में किया बदलाव
बिजली कंपनी ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए सूचना जारी की है। कंपनी के अनुसार कृषि फीडरों का बिजली आपूर्ति समय बदलकर सी ग्रुप में कर दिया गया है। संजीत, टकरावद, नापाखेड़ा, तलाव पिपलिया, डोरवाड़ा, लिम्बावास और रणायरा में कृषि फीडरों पर अब सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति की जाएगी। इस बदलाव से किसानों को दिन में कुल 10 घंटे बिजली उपलब्ध होगी।

ये भी पढ़ें

नौतपा के पहले दिन एमपी में भीषण गर्मी, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, 44 जिलों में हीटवेव
भोपाल
Severe heat in MP

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 May 2026 12:38 pm

Published on:

25 May 2026 12:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Mandsaur / बिजली कटौती के खिलाफ बढ़ा आक्रोश, दफ्तर का घेराव

बड़ी खबरें

View All

मंदसौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिले की माटी ने उगला रेकॉर्ड तोड़ गेहूं, अब तक का सबसे अधिक

Mandsaur Patrika Breaking News
मंदसौर

फिल्मी स्टाइल में बनाई फिरौती की योजना

Mandsaur Patrika Breaking News
मंदसौर

गर्मी में अस्पताल के वार्ड फूल

Mandsaur District Hospital News
मंदसौर

पार्सल के अंदर ‘कैंडी’ के रैपर में मिली ऐसी चीज, पूरे डाक विभाग में मचा हड़कंप

Opium found inside a candy wrapper
मंदसौर

एमपी में स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत 4 डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई, 50-50 हजार रुपये जुर्माना

mandsaur doctor
मंदसौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.