गर्मी में अस्पताल के वार्ड फुल

हवा ने दो दिन से दी राहत

भीषण गर्मी के दौर में दो दिनों से चल रही हवाओं ने कुछ हद तक गर्मी से राहत दी है। अधिकतम तापमान जहां 43 डिग्री तक पहुंच गया था। वहीं हवाएं चलने का दौर शुरू हुआ तो तापमान लुढकऱ 40 डिग्री तक रह गया। तीन डिग्री तापमान कम होने से धूप की तेजी और गर्मी का असर कम हुआ है। इससे जिलेवासियों की चल रही हीटवेव से राहत मिली है। हालांकि गर्मी का दौर अब भी जारी है। दो दिनों से 8 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से शहर सहित जिले में हवाएं चल रही है।