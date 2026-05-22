हिडन कैमरे से महिला अधिकारी का केबिन में वीडियो बनाया फिर मांगे 2 लाख रुपये

पीड़ित महिला अधिकारी ने बताया कि आरोपी अजीत चौरसिया की धमकियों से वो परेशान हो गईं और मानसिक तनाव में आ गईं। हिम्मत जुटाकर वो पुलिस थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जाल बिछाकर आरोपी अजीत चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हिडन कैमरा व बनाया गया वीडियो बरामद किया है। डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि इस पूरी साजिश में अजीत चौरसिया के साथ उसका एक अन्य साथी भी शामिल था जो फिलहाल फरार चल रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम फरार आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और पुलिस का दावा है कि उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।