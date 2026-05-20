वृंदावन में मांग में सिंदूर भरा, कहा- अब हम पति-पत्नी हुई, संबंध बनाए और लौटते ही करने लगा ब्लैकमेल

पीड़ित छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी अभिषेक जादौन से उसकी दोस्ती थी। दोस्ती होने के बाद दोनों के बीच अच्छी बातचीत होने लगी और वो साथ में घूमने जाने लगे। इसके बाद एख दिन आरोपी अभिषेक ने छात्रा के सामने प्यार का इजहार किया जिसे उसने स्वीकार कर लिया। इसके बाद आरोपी अभिषेक ने उसे अपने झांसे में लिया और घुमाने के बहाने अपने साथ वृंदावन ले गया। वृंदावन में अभिषेक उसे एक होटल में ले गया जहां उसने उसकी मांग में सिंदूर भरा और कहा कि अब हम पति-पत्नी हो गए, जल्द शादी भी कर लेंगे।