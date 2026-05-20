‘उन्हें कार चाहिए थी इसलिए…’, पलक की मौत के बाद मां ने लगाए संगीन आरोप

परिवार ने बताया कि, पलक ने उन्हें बताया था कि, उसने तीन दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया और घर में कोई भी उससे बात नहीं करता। उसकी मां ने ये भी दावा किया कि, घटना से कुछ दिन पहले तक, उनकी बेटी ने घर के अंदर होने वाले झगड़ों के बारे में बार-बार शिकायत की थी। 'मेरी बेटी ने तीन दिनों से खाना नहीं खाया था। वे तीन दिनों से लगातार उससे झगड़ा कर रहे थे।' सीमा ने आरोप लगाया कि, फोन पर बात करते वक्त पलक रो रही थी, वो डरी हुई लग रही थी। उसके पिता ने उसे भरोसा दिलाया कि, उसका भाई उसे वापस लाने के लिए आएगा। हालांकि, लगभग 20 मिनट बाद अमित ने कथित तौर पर फोन कर बताया कि, पलक ने फांसी लगा ली है। जब पलक के घर वाले उसके घर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।