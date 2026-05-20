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‘उन्हें कार चाहिए थी इसलिए…’, पलक की मौत के बाद मां ने लगाए संगीन आरोप

Palak Rajak Gwalior : ग्वालियर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पलक रजक की संदिग्ध मौत के बाद उसकी मां ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न के साथ हत्या के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं।

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ग्वालियर

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Mohammad Faiz Mubarak

May 20, 2026

Palak Rajak Gwalior

पलक की मौत के बाद मां ने लगाए संगीन आरोप (Photo Source- Patrika)

Gwalior Case :मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 21 वर्षीय नव नवविवाहिता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पलक रजक की मौत के मामले को भी भोपाल की ट्विशा शर्मा और यूपी की दीपिका नागर से जोड़कर देखा जाने लगा है। मामला सिर्फ आत्महत्या या मौत तक सीमित नहीं रहे गया है, बल्कि सवालों का जाल बन चुका है। एक तरफ ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग के गंभीर आरोप लगाते हुए मारपीट और हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि, पलक की शादी 14 अप्रैल 2025 को अमित रजक से हुई थी।

शादी के महज़ एक साल बाद ही एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का सनसनीखेजे आरोप लगाया है। वहीं, दूसरी तरफ ससुराल पक्ष ने दावा किया कि, उनकी बहु ने आत्महत्या की है।

मृतका की मां का गंभीर आरोप

इस मामले ने उस वक्त और ज़्यादा आक्रोश बढ़ा दिया, जब मृतका की मां ने आरोप लगाया कि, उनकी बेटी को बार-बार पीटा जाता था, भूखा रखा जाता था और दहेज की मांग की जाती थी। उन्होंने कहा कि, 'ब्रेज़ा कार' उनकी प्रमुख मांग में शामिल थी। इसी को लेकर आए दिन बेटी को प्रताड़ित किया जाता था।

ट्विशा-दीपिका की मौत मामले से की जा रही तुलना

इस घटना की तुलना हाल ही में हुए ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर की मौत के मामलों से भी की जा रही है, जिनमें परिवारों ने भी इसी तरह उत्पीड़न, संदिग्ध चोटों और सबूतों को दबाने के प्रयासों के आरोप लगाए थे।

घर आती थी तो बताती थी पलक- मां का आरोप

पलक की मां सीमा, शादी के बाद अपनी बेटी के साथ हुए कथित उत्पीड़न के बारे में बात करते हुए फूट-फूटकर रो पड़ीं। सीमा ने कहा कि, 'जब वो घर आती थी तो हमें बताती थी कि, उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं और उसका देवर उसे तंग करता है।' उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि, परिवार ने शुरू में पुलिस कार्रवाई से इसलिए परहेज़ किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि, रिश्ते सुधर जाएंगे। 'हमें लगा था कि, पुलिस कार्रवाई करने से रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। हम उन्हें बातें समझाते थे। वे कुछ दिनों तक तो ठीक से पेश आते, लेकिन फिर उसे परेशान करना शुरू कर देते थे।'

ब्रेज़ा कार मांग रहे थे ससुराल वाले

सीमा ने आगे आरोप लगाया कि, शादी के समय काफ़ी ज़्यादा दहेज देने के बावजूद, उनकी मांगें जारी रहीं। 'हमने उन्हें पहले ही एक कार, 2.5 लाख रुपए नकद और 10 तोला सोना दिया था। वे एक ब्रेज़ा कार मांग कर रहे थे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बजाय, उन्हें हमारी बेटी को हमारे घर वापस भेज देना चाहिए था। उन्होंने हमारी बेटी को क्यों मार डाला?' उन्होंने बताया कि, उसने अपने पिता को फोन कर कहा था पापा, मुझे यहां से ले जाओ। ये लोग बार-बार कार और सोने की चेन की मांग कर रहे हैं। ये लोग मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं। ये लोग मुझे मार डालेंगे।'

फोन पर बात होने के 20 मिनट बाद अमित ने किया फोन

परिवार ने बताया कि, पलक ने उन्हें बताया था कि, उसने तीन दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया और घर में कोई भी उससे बात नहीं करता। उसकी मां ने ये भी दावा किया कि, घटना से कुछ दिन पहले तक, उनकी बेटी ने घर के अंदर होने वाले झगड़ों के बारे में बार-बार शिकायत की थी। 'मेरी बेटी ने तीन दिनों से खाना नहीं खाया था। वे तीन दिनों से लगातार उससे झगड़ा कर रहे थे।' सीमा ने आरोप लगाया कि, फोन पर बात करते वक्त पलक रो रही थी, वो डरी हुई लग रही थी। उसके पिता ने उसे भरोसा दिलाया कि, उसका भाई उसे वापस लाने के लिए आएगा। हालांकि, लगभग 20 मिनट बाद अमित ने कथित तौर पर फोन कर बताया कि, पलक ने फांसी लगा ली है। जब पलक के घर वाले उसके घर पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

परिवार ने हत्या का आरोप लगाया, शरीर पर चोट के निशान दिखाए

परिवार ने आरोप लगाया कि, उसके गले, पैरों और शरीर के कई अन्य हिस्सों पर चोट के निशान थे, जिससे उन्हें आत्महत्या के बजाय हत्या का शक हुआ। गुस्साए रिश्तेदारों ने बाद में सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच, पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी और मौत की फॉरेंसिक जांच की मांग की।

नियमित रूप से बनाया जा रहा था मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार

परिवार ने ये भी आरोप लगाया कि, शादी के बाद पलक को घर के अंदर ही अलग-थलग कर दिया गया था और उसे नियमित रूप से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता था। पलक, जो कथित तौर पर सोशल मीडिया रील्स बनाती थी और जिसके ऑनलाइन लगभग 10 हजार फॉलोअर्स थे, उसने कथित तौर पर अपने ससुराल में तनाव बढ़ने के बावजूद सार्वजनिक रूप से कंटेंट शेयर करना जारी रखा था।

ससुराल वालों का दावा- पलक ने सुसाइड की है

हालांकि, ससुराल वालों ने मृतका के घर वालों के सभी आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि, पलक की मौत सुसाइड से हुई है।उसके ससुर बाबूलाल के मुताबिक, पलक ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। उन्होंने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि, जब वो बाजार से लौटे तो उनके छोटे बेटे ने उन्हें बताया कि, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही। परिवार ने कथित तौर पर दरवाज़ा तोड़ा और उसे सीलिंग फैन से लटका पाया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मामले को गंभीरता से ले रही पुलिस

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि, इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि शादी के एक साल के अंदर ही मौत हुईई है। पुलिस अधिकारी रॉबिन जैन ने कहा कि, पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं और जांचकर्ता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मेडिको-लीगल जांच के नतीजों, फोरेंसिक सबूतों और गवाहों के बयानों पर भरोसा करेंगे।

इसलिए ट्विशा और दीपिका मामले से जोड़ा जा रहा मामला

ग्वालियर में नवविवाहिता के साथ प्रताड़ना और मौत से जुड़ी ये घटना भी ऐसे समय में सामने आई, जब शादीशुदा महिलाओं की संदिग्ध मौतों से जुड़े इसी तरह के मामलों पर लोगों का ध्यान बढ़ रहा है। भोपाल में ट्विशा शर्मा मामले में, महिला के परिवार ने एक साज़िश का आरोप लगाया और शरीर पर चोट के निशान मिलने की रिपोर्ट के बाद दूसरे पोस्टमॉर्टम की मांग की। बाद में पुलिस ने एक SIT बनाई और मुख्य आरोपी समर्थ सिंह की तलाश शुरू की। इसी तरह, उत्तर प्रदेश के जलपुरा गांव में दीपिका नागर की मौत के मामले में भी पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि, मौत से पहले उसके साथ मारपीट हुई थी। उन्होंने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताए गए चोट के कई निशानों का हवाला दिया। उसके रिश्तेदारों ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

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Published on:

20 May 2026 01:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / ‘उन्हें कार चाहिए थी इसलिए…’, पलक की मौत के बाद मां ने लगाए संगीन आरोप

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