19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

इंतजार खत्म: 50 करोड़ की मशीनों से कैंसर का होगा ‘सटीक’ इलाज

अंचल के कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर है। करीब एक दशक से भी लंबा इंतजार अब खत्म होने को है। जयारोग्य चिकित्सालय के कैंसर विभाग में 50 करोड़ रुपये की लागत से चार विश्वस्तरीय और अत्याधुनिक मशीनें पूरी तरह तैयार हैं।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

May 19, 2026

The Wait Is Over

कैंसर विभाग में मशीनों के लिए नई बिल्डिंग में रूम बनकर तैयार हो गए हैं। - पत्रिका

ग्वालियर. अंचल के कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर है। करीब एक दशक से भी लंबा इंतजार अब खत्म होने को है। जयारोग्य चिकित्सालय के कैंसर विभाग में 50 करोड़ रुपये की लागत से चार विश्वस्तरीय और अत्याधुनिक मशीनें पूरी तरह तैयार हैं। इन मशीनों के आने से कैंसर का जो जटिल इलाज दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के निजी अस्पतालों में 2 से 5 लाख रुपये में होता है, वह यहां महज 10 से 20 हजार रुपये में संभव होगा, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए यह पूरी तरह नि:शुल्क रहेगा। इन मशीनों के अगले माह तक आने की संभावना है, डॉक्टरों का दावा है कि आते ही इनको इंस्टॉल कराने के बाद इलाज शुरू कर दिया जाएगा। इन मशीनों का ग्वालियर तक पहुंचने का सफर किसी संघर्ष से कम नहीं रहा। 2015 में शासन ने ग्वालियर को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की तर्ज पर विकसित करने के लिए मशीनों की स्वीकृति दी। 2018 तक तीन साल की कागजी कसरत के बाद फंड जारी हुआ। जब टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई, तब कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया, जिससे ऑर्डर अटक गए। 2024-26 में मशीनों को रेडिएशन से सुरक्षित रखने के लिए 7 करोड़ की लागत से विशेष बंकर और नई बिङ्क्षल्डग तैयार की गई।

ये 4 मशीनें जो बदल देंगी इलाज की तस्वीर

कैंसर विभाग के रेडियोथैरेपी सेक्शन में अब ये अत्याधुनिक तकनीकें उपलब्ध होंगी:

  1. डुअल-एनर्जी लीनियर एक्सीलरेटर: यह मशीन स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे कैंसर कोशिकाओं पर सटीक वार करती है।
  2. सीटी सिम्युलेटर: रेडिएशन देने से पहले यह ट्यूमर का सटीक थ्रीडी डिजिटल नक्शा बनाती है, जिससे रेडिएशन की सही डोज तय होती है।
  3. ब्रेकी थैरेपी: यह आंतरिक रेडिएशन तकनीक महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा (सर्विक्स), प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए रामबाण मानी जाती है।
  4. पेट सीटी : इससे शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर के प्रसार की शुरुआती स्टेज में ही पहचान हो सकेगी।

विशेषज्ञों की राय

इन अत्याधुनिक मशीनों के आने से मरीजों को दिल्ली-मुंबई जाने और लाखों रुपये के भारी-भरकम खर्च से बड़ी राहत मिलेगी। हमारा जीआर मेडिकल कॉलेज प्रदेश का ऐसा पहला मेडिकल कॉलेज होगा, जिसमें कैंसर इलाज के लिए एक साथ इतनी आधुनिक मशीनें उपलब्ध होंगी।
डॉ. अक्षय निगम, एचओडी, कैंसर विभाग

मशीनों को रखने के लिए विशेष रूम और बंकर बनकर तैयार हो चुके हैं। संभवत: जल्द ही मशीनें यहां पहुंच जाएंगी, जिससे दूर-दराज से आने वाले गरीब मरीजों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।
डॉ. मनीष चतुर्वेदी, प्रवक्ता, जीआरएमसी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 May 2026 05:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / इंतजार खत्म: 50 करोड़ की मशीनों से कैंसर का होगा ‘सटीक’ इलाज

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाइवे के ब्लैक स्पॉट्स: अरू, बिलौआ, ककराई शिवपुरी रूट पर बनाए जाएंगे ओवरब्रिज…

ब्लैक स्पॉट्स
समाचार

MP News: आखिरी कॉल पर भाई से कहा था 'मुझे ले जाओ, ये लोग मार डालेंगे', 3 दिनों से भूखी थी पलक

gwalior
ग्वालियर

दिल्ली-मुंबई जाने का झंझट खत्म! एमपी के इस अस्पताल में कैंसर का सबसे सस्ता इलाज

Cancer Treatment in gwalior jaya arogya hospital
ग्वालियर

बसों में तकनीकी खामियां और लापरवाही से सफर बना जानलेवा

bus travling
ग्वालियर

प्री-मानसून पलटेगा मौसम का मिजाज: एमपी में इस तारीख को होगी खतरनाक एंट्री

Pre-monsoon activity
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.