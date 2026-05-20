PhD Student Suicide: नशीला ड्रिंक पिलाकर बेहोशी में किया रेप, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का मामला

PhD Student Suicide: मध्य प्रदेश के दतिया की रहने वाली 25 साल की PhD स्टूडेंट के आत्महत्या की खबर सामने आ आई है। पुलिस जांच में उसके पास से सुसाइड नोट भी मिला है। छात्रा (PhD Student Suicide) ने एक व्यक्ति पर रेप करने और अश्वलील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। आरोपी की पहचान योगेश रावत(25) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।