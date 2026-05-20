हर दो घंटे में दिया नशीला इंजेक्शन, बार-बार किया गैंग रेप, एमपी की बेटी के साथ यूपी में दरिंदगी की सारी हदें पार

इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह का कहना है कि 1 मई छतरपुर निवासी महिला ने अपनी 25 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की सूचना दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और चार टीमों का गठन किया। टीमों के सार्थक प्रयास से 16 मई को युवती (Neet Student Gang Rape) को सकुशल बरामद कर लिया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अब आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।