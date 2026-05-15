MP में पुलिस हवालात में ‘मुर्गे’ का Video, वायरल होते ही मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक, अटकोहा चौकी परिसर स्थित बंदी गृह के अंदर एक मुर्गे को बंद रखा गया था। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जिसे अब साझा किया जा रहा है। दृश्य में स्पष्ट देखा जा सकता है कि जिस जगह गंभीर आरोपियों को रखा जाता है, वहां एक मुर्गा टहल रहा है। इस दृश्य को देखकर लोग पुलिसिया व्यवस्था पर तंज कस रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह मामला किस तारीख का है और मुर्गे को वहां क्यों रखा गया था।