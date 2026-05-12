पन्ना घाटी की बाधा होगी दूर, एलिवेटेड रोड के लिए ड्रोन सर्वे से निकलेगी राह

पन्ना टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के कोर क्षेत्र से गुजरने वाली इस घाटी में निर्माण कार्य के लिए कड़े पर्यावरणीय नियमों का पालन करना अनिवार्य है। हाल ही में, एपीसीसीएफ वन्यप्राणी भोपाल ने टाइगर रिजर्व के 13 किलोमीटर क्षेत्र में ड्रोन सर्वे करने की अनुमति एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) को प्रदान कर दी है। इस अनुमति के मिलते ही प्रोजेक्ट में छाई अनिश्चितता के बादल छंट गए हैं और काम ने एक बार फिर गति पकड़ ली है।