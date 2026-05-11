जानवरों और पक्षियों का सहारा बन रहा शहर के युवाओं का ग्रुप; कोई सकोरे बांट रहा तो कोई बन रहा बेजुबानों का मददगार

सार्थक समिति के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जैन ने बताया कि वे विशेष रूप से चार छेद वाले सकोरे जनवरी में ही ऑर्डर देकर बनवाते हैं। ये सकोरे बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होते, जिन्हें संस्था नि:शुल्क प्रदान करती है। इन सकोरों पर पीला रंग किया जाता है ताकि ये आकर्षक लगें और पक्षी इन्हें फल समझकर आसानी से उन तक पहुंच सकें। सकोरों में तार बांधकर उन्हें पूरी तरह तैयार किया जाता है और स्कूलों में जाकर बच्चों व स्टाफ को घर ले जाने के लिए दिया जाता है, ताकि बच्चों में परमार्थ की भावना जागृत हो। प्रकाश जैन स्वयं भी उन स्थानों पर सकोरे लगाते हैं, जहाँ आसपास के लोग उनमें नियमित पानी भरने और साफ-सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं।