स्वास्थ विभाग की करतूत ! 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला को दी ‘फफूंद’ लगी कैल्शियम टैबलेट

जानकारी के अनुसार, ग्राम सुनवाहा निवासी 22 वर्षीय हेमा नामदेव शुक्रवार को स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए गई थीं। ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मियों ने उन्हें कैल्शियम की टेबलेट्स दीं। जब हेमा ने घर जाकर दवा को ध्यान से देखा, तो टेबलेट का पैकेट पहले से खुला हुआ था और गोलियों पर सफेद धब्बे (फफूंद) लगे थे। हेमा ने सुझबूझ दिखाते हुए दवा का सेवन नहीं किया और तुरंत अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। खराब दवा की बात फैलते ही ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया। मामला तूल पकड़ते ही ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (बीएमओ) डॉ. सत्यम आसाटी ने इस पर संज्ञान लिया है।